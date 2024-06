Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza s-au derulat in cursul zilei de azi intr-un parc din Capitala. O mama și fiica ei au fost sfașiate de un Ciobanesc Carpatin. Victimele, care ar fi fost ranite an zona membrelor superioare și inferioare au fost transportate la spital.

- Un incident șocant s-a petrecut, miercuri, intr-un parc din București. O mama și fiica ei au fost mușcate de un caine de rasa.Polițiștii bucureșteni au fpst sesizați de o persoana ca, intr-un parc de pe strada Județului din sectorul 2 al Capitalei, o femeie și fiica ei au fost atacate de un caine…

- Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) au intervenit in forta intr-o locuinta din centrul Capitalei, dupa ce o femeie a anuntat ca a fost amenintata de fratele sau. Barbatul a fost agresiv si cu forțele de ordine, fiind impuscat de unul dintre politisti. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Polițiștii bucureșteni au facut, in ultimele zile, sute de acțiuni pentru depistarea celor certați cu legea și pentru prinderea celor care vand pe strazi droguri. Au fost descoperite la traficanți diferite subtanțe interzise, inclusiv droguri in forma de ursuleți. Este vorba de mai multe comprimate…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…