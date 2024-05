Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP aduce la cunostinta opiniei publice ca totalul de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024 este de 18.966.611, cu 1.323 mai multi fata de ultima informare publica realizata de AEP pe aceasta tema, potrivit careia, la data…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP aduce la cunostinta opiniei publice ca totalul de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024 este de 18.966.611, cu 1.323 mai multi fata de ultima informare publica realizata de AEP pe aceasta tema, potrivit careia, la data…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice ca totalul de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 martie 2024 este de 18.965.288, cu 24.454 mai mulți fața de ultima informare publica realizata de AEP pe aceasta tema, potrivit careia, la…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 martie este de 18.965.288, cu 24.454 mai multi fata de ultima informare de la sfarsitul lunii februarie, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al AEP, la data…

- Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente (AEP) au precizat, luni, ca numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 martie este de 18.965.288, cu 24.454 mai multi fata de ultima informare de la sfarsitul lunii februarie, cand figurau 18.940.834 de…

- In perioada 4 – 7 martie, 3381 elevi dambovițeni din clasele a XII-a și a XIII-a (seral și frecvența redusa) susțin probele scrise in cadrul simularii examenului de Bacalaureat 2024. La nivelul județului Dambovița au fost organizate 29 de centre de examen (licee), primele probe desfașurandu-se luni,…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a informat despre numarul total de alegatori inscriși in Registrul de Stat la data de astazi, noteaza Noi.md. Din numarul total de alegatori inscriși in Registrul de Stat al Alegatorilor (3 297 104), 2 736 848 cetațeni cu drept de vot sint atribuiți pe unitați administrativ-teritoriale…

- Competiția se reia in Liga 2 Casa Pariurilor in aceasta luna, cu 4 etape ramase de disputat din sezonul regular, iar lupta pentru promovare poate produce surprize istorice. Din cele 20 de formații angrenate in competiție in Liga 2 Casa Pariurilor 2023/2024, un numar de șase se vor califica in play-off…