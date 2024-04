Alertă în Capitală. O fetiță de 2 ani a căzut de la etaj/Micuța, transportată de urgență la spital Incident grav, luni, in București. Atat cadrele medicale, cat și polițiștii au fost sesizați despre aceasta situație și au intervenit. S-a intamplat in Sectorul 1 al Capitalei, unde un copil a cazut de la etajul unui bloc. Din cate s-a aflat chiar de la Poliție, e vorba despre o fetita in varsta de doi ani. […] The post Alerta in Capitala. O fetița de 2 ani a cazut de la etaj/Micuța, transportata de urgența la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Realitatea Plus, care citeaza surse, in apartamentul respectiv se mai aflau tatal copilei, alti doi frati ai acesteia, cu varste sub trei ani, si o femeie care avea grija de copii. Micuța s-a urcat, in joaca, pe pervaz și a cazut in gol. Spre norocul ei, impactul a fost mult atenuat pentru…

- O fetița de doi ani din Capitala a ajuns, luni, la spital, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul intai al blocului in care locuiește. Micuța s-ar fi urcat pe pervaz in joaca, scrie news.ro. Cand au ajuns salvatorii la caz, fetița era conștienta și a fost dusa la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”…

- Barbatul de 62 de ani de la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Capitala, cercetat pentru viol dupa ce a fost acuzat ca are o relatie cu o minora inca de acum patru luni, cand fata avea 17 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anunțat sambata, 13 aprilie, Poliția Capitalei.„La data de 9 aprilie…

- Vantul… schimbarii? Sectorul 2 cade la propriu: mai mulți copaci și stalpi s-au prabușit in ultimele ore. Primarul Mihaiu, absentVantul puternic de astazi din Capitala a produs panica și a creat numeroase pagube in mai multe zone din București. Unul dintre cele mai afectate sectoare din oraș a fost…

- Intamplarea s-a petrecut pe o strada din Sectorul 1 unde exista mai mulți copaci care risca sa cada. Culmea este faptul ca toți arborii au fost verificați anul trecut de autoritați.La fața locului au venit pompierii și Poliția Locala care au blocat traficul pentru a se asigura ca nu mai este niciun…

- Incident in Capitala, unde un membru al lumii interlope din Bucuresti, cunoscut sub porecla Robert Yoc, a fost arestat preventiv. Acesta l-ar fi impuscat in antebrat cu un pistol cu bile pe un var al sau. Yoc il suspecta ca ar avea o relatie extraconjugala cu sotia sa, transmite news.ro. Interlopul…

- Sute de taximetriști au inceput, luni dimineata, un protest in centrul Capitalei. Ei cer Guvernului ca Bolt și Uber sa fie obligate sa fiscalizeze cursele in Romania. Taximetriștii din București și Ilfov organizeaza un protest in Piața Constituției din Capitala. Lor li se vor alatura și colegi din alte…

- Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei.Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul…