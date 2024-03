Stiri pe aceeasi tema

- Decizia judecatorului Anil Singh de la Curtea Suprema din Manhattan permite lui Trump si celor doi fii ai sai adulti sa ramana la conducerea companiilor lor, in timp ce fostul presedinte incearca sa faca apel la amenda uriasa, scrie news.ro.Acestia pot continua sa solicite imprumuturi de la institutii…

- Un judecator din New York a respins miercuri o oferta de garantie de 100 de milioane de dolari adusa de Donald Trump pentru a acoperi mai putin de o treime din amenda pentru frauda financiara din cadrul imperiului sau imobiliar la care a fost condamnat la mijlocul lui februarie, noteaza AFP. Fostul…

- Donald Trump nu poate depune garanția completa și face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care il obliga la plata a 454,2 milioane de dolari, in cazul de frauda civila din statul New York, relateaza Reuters, citata de News.ro. Avocații…

- Fostul președinte american Donald Trump nu poate depune o garantie completa in timp ce face apel la o hotarare privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecator a impus-o in cazul de frauda civila din statul New York si doreste, in schimb, sa ofere o garantie de 100 de milioane de dolari,…

- Trump face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care include o interdictie de trei ani de a ocupa un rol de top la orice companie din New York sau de a solicita imprumuturi de la bancile inregistrate in stat. Engoron s-a pronuntat intr-un…