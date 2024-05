Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat prins sunt un tractor care scotea arbori din padure, la Marișel, a fost salvat de sub utilaj de alți localnici. Pompierii din cadrul Garzii Gilau au fost alertați in aceasta dupa-amiaza pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat care a fost surprins sub un utilaj, in apropiere de…

- O intreaga padure a fost plantata sambata, 6 aprilie 2024, pe trei hectare, in orașul Curtea de Argeș (Argeș). Inițiativa aparține Asociației „Ajut deci exist”, conduse de Andreea Tamaș, terapeut și psiholog.

- Incendiul, care se manifesta la o padure de foioase si de rasinoase, a izbucnit in zona comunei Valea Doftanei. Primele date de la fata locului arara ca focul s-a extins pe o suprafata de aproximativ un hectar.La fata locului intervin 11 pompieri militari, sprijiniti de personalul din cadrul Ocolului…

- Doua persoane suspectate ca au comis vineri atacul mortal din apropiere de Moscova au fost retinute in regiunea rusa Briansk in urma unei urmariri cu masina, a anuntat sambata parlamentarul Alexander Kinstein pe Telegram, potrivit Reuters.Alti suspecti au fugit pe jos intr-o padure din apropiere,…

- Alarma in zona de padure, zona cu acces dificil Finteusu Mic – Arieș , Maramureș. Apelul primit prin 112 a anunțat despre un tanar de 19 ani, care plecat de acasa dupa o cearta cu concubina pe care amenințat-o ca merge in padure sa se sinucida. De la plecare nu a mai dat vreun semn de viața. Salvatorii…

- Trei barbați au fost prinși in timp ce taiau și sustrageau arbori nemarcați silvic, din speciile salcam și cer, din apropierea localitaților Prunișor și Cazanești, județul Mehedinți. Jandarmii au intocmit acte de sesizare, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de taiere fara drept de arbori nemarcați…

- Municipalitatea vrea sa defrișeze 0,1992 hectare de padure in Wonderland, pentru a face loc saniei de vara. Se pare ca exista deja un studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici pentru acest obiectiv, pentru care se dorește accesarea de fonduri europene. La ultima ședința de Consiliu Local,…