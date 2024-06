NATO îşi asumă un rol nou în războiul din Ucraina NATO a anuntat vineri ca isi va asuma un rol mai important in coordonarea livrarilor de armament pentru Ucraina, preluand conducerea de la Statele Unite in contextul candidaturii la presedintie a republicanului Donald Trump, care are o pozitie critica fata de Alianta. Secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a declarat presei, la Bruxelles, ca „aceste eforturi nu transforma NATO in parte a conflictului” dintre Ucraina si Rusia, insa „vor intari sprijinul nostru pentru Ucraina, ca sa isi exercite dreptul la autoaparare”. Ministrii apararii din tarile aliate au sustinut vineri planul de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- UPDATE 00.00 - Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri la televiziune ca aproape 700.000 de militari participa in prezent la ofensiva din Ucraina, potrivit AFP.„Avem aproape 700.000 de oameni in zona operațiunii militare speciale”, a declarat Putin, folosind termenul oficial pentru invazia…

- NATO a anuntat vineri ca isi va asuma un rol mai important in coordonarea livrarilor de armament pentru Ucraina, preluand conducerea de la Statele Unite in contextul candidaturii la presedintie a republicanului Donald Trump, care are o pozitie critica fata de Alianta. Secretarul general al Aliantei,…

- Ungaria va fi nevoita sa-si creasca cheltuielile militare si in anul urmator daca razboiul din Ucraina se prelungeste, ceea ce presupune reducerea fondurilor in alte sectoare, a declarat vineri, la postul public de radio, premierul Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Razboiul la scara…

- Donald Trump, candidatul republican in alegerile prezidentiale care vor avea loc in noiembrie in SUA, a transmis vineri, intr-un mesaj video, ca este gata sa reinnoiasca alianta conservatoare cu premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, informeaza Agerpres, preluand Reuters.Orban a fost unul…

- Ucraina nu va fi invitata sa adere la NATO cu ocazia summitului programat pe 9-11 iulie la Washington, așa cum s-a intamplat anul trecut la Vilnius, scrie publicația americana The New York Times (NYT), preluata de News.ro.Ucraina insista de ceva timp pentru obținerea unei invitații de aderare la NATO,…

- Premierul olandez Mark Rutte a obținut sprijinul tuturor membrilor NATO, mai puțin patru, pentru candidatura sa la funcția de secretar general al alianței, iar unii oficiali s-au declarat increzatori ca el va putea obține sprijinul unanim pana la Consiliul NATO din iulie. Context: Șeful NATO Jens Stoltenberg…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…