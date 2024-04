Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile la cafea robusta au atins vineri un nou record la bursa de la Londra, pe fondul inmultirii ingrijorarilor ca recolta slaba va provoca un deficit de boabe de cafea, transmite Bloomberg.

- Prețul aurului a crescut cu aproape 3% in aceasta saptamana, iar la inceputul sesiunii de azi, a atins un record de 2.400,35 de dolari. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova Analiștii precizeaza…

- Pretul spot al aurului a depasit joi pentru prima data pragul de 2.200 de dolari uncia, dupa ce Rezerva Federala americana a anuntat ca exista perspective pentru mai multe reduceri de dobanda in acest an, ceea ce sugereaza ca oficialii Fed nu sunt alarmati de recentul avans al inflatiei, transmite Bloomberg.

- Investitorii de pe burse sunt șocați. Prețul aurului, la fel ca al Bitcoinului, a ajuns la un maxim istoric. Neașteptata soluție a judecatorilor Tribunalului de Arbitraj de la Washington, prin care s-a dat caștig de cauza statului roman, inchide practic definitiv mina de la Roșia Montana. Marii investitori…

Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de…

- Gramul de aur s-a scumpit marti cu 6,1312 lei (2%), ajungand la o cotatie de 312,9021 lei, de la 306,7709 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record.

- Pretul gazelor naturale in Europa pentru livrarea in aceasta vara este mai ridicat decat pentru contractele din aceasta iarna, ceea ce indica faptul ca regiunea este bine aprovizionata pentru actualul sezon iar viitoarea dificultate o va reprezenta refacerea stocurilor, transmite Bloomberg, potrivit…