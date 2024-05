Prețul cuprului a atins maximul istoric Prețul cuprului a atins maximul istoric. Prețul tonei de cupru a atins cel mai ridicat nivel din istorie, in continuarea unei tendințe de apreciere care dureaza de cateva luni și care este alimentata de intrarea investitorilor financiari pe piața cuprului, in așteptarea unor probleme de aprovizionare, transmite Bloomberg . La bursa de metale de la Londra (LME), cotația futures la cupru a crescut luni cu peste 4%, astfel ca pentru prima data in istorie o tona de cupru a fost cotata la peste 11.000 de dolari. In jurul orei 3:15 p.m. tona de cupru era cotata la 10.904 dolari , dupa ce anterior a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotația “futures” a cuprului a crescut cu aproape 23% de la inceputul anului, semnaland o creștere a consumului in perioada urmatoare generata de sectoare precum cel energetic, cel al vehiculelor electrice, dar și cel al apararii. Acest lucru compenseaza proiecția unei activitați mai scazute și prin…

- Aurul a atins noi maxime istorice, pe parcursul lunii aprilie 2004, dar pana la sfarșitul lunii, prețurile au scazut simțitor, arata Consiliul Modial al Aurului (WGC), intr-o analiza remisa, joi, ziarului Puterea. Relativa stabilitate s-a datorat achizițiilor pe piața Chinei și creșterii achizițiilor…

- Musk pariaza ca tehnologia va deveni o sursa importanta de venituri pentru cel mai valoros producator de automobile din lume. Dar de ani de zile nu a reusit sa atinga obiectivul de a oferi vehicule autonome, tehnologia sa fiind aflata sub un control de reglementare si legal din ce in ce mai mare. Musk…

- Redmi, brandul secundar de la Xiaomi, a anunțat o noua serie de smartphone-uri. Dupa cațiva ani in care a oferit variante „Turbo” ale modelelor deja lansate, Redmi creeaza acum seria ”Turbo” ca una de sine statatoare. Aceasta va oferi un nivel de performanța intre cel al gamei mid-range superioare Note…

- Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…

- Banca Centrala a Chinei a continuat sa cumpere aur in martie, pentru a 17-a luna consecutiva, continuand un sir de achizitii care au ajutat metalul galben sa atinga o cotatie record, transmite Bloomberg. Datele oficiale publicate duminica arata ca la finalul lunii trecute rezervele de aur ale Chinei…

- Pretul aurului a continuat sa creasca atingand luni o noua valoare record, stimulat de semnalele ca Rezerva Federala americana se apropie de momentul in care va reduce dobanzile, precum si de tensiunile geopolitice si cererea robusta pentru metalul galben venita din China, transmite Bloomberg, conform…

- Prețurile futures ale aurului din India au atins luni un maxim istoric, urmand creșterile de pe piețele de peste ocean și comprimand cererea in al doilea mare consumator mondial de metal prețios, au declarat dealerii citați de Reuters. Contractele futures pe piața interna ale aurului au urcat la…