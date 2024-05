Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 40% dintre cetatenii germani chestionati intr-un sondaj au sugerat reducerea finantarii destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia printre solutiile pentru bugetul Germaniei, tara unde o prevedere constitutionala limiteaza marja de manevra a guvernului federal de se indatora, scrie…

- Sabin Sarmaș (fost PNL-foto), candidat independent acum la Primaria Cluj-Napoca, a declarat recent despre primarul Clujului Emil Boc (PNL), pe care il contracandideaza, ca este „tot mai iritat” si ca ar numi acest comportament „sindromul dictatorului batran”, pentru ca se afla in pozitia de primar de…

- Sabin Sarmas, candidat la Primaria Cluj-Napoca, a declarat marti despre primarul Emil Boc, pe care il contracandideaza, ca este ”tot mai iritat” si ca ar numi acest comportament ”sindromul dictatorului batran” pentru ca se afla in pozitia de primar de 20 de ani si mai vrea un mandat de 4 ani. El a mai…

- Ambele proiecte de legi publicate de MApN zilele acestea in procedura transparenței decizionale au numeroase hibe. Este vorba despre proiectul noii legi a apararii naționale și despre cel au unei noi Legi privind Sistemul National de Management Integrat al Situatiilor de Criza . Despre primul s-au…

- PSD Cluj a decis sa aiba un candidat propriu la Primaria Cluj-Napoca in loc sa mizeze pe candidatul independent Sabin Sarmaș. In lupta impotriva lui Emil Boc intra Aurelia Cristea, fost ministru delegat pentru dialog social in Guvernul Ponta. „Da, am acceptat propunerea PSD sa candidez pentru Primaria…

- Dana Ardelean, președinta Asociației „Piciorușele-Little Feet,” a adus in atenția Parlamentului Romaniei un proiect menit sa ofere o soluție inovatoare pentru protejarea copiilor abandonați imediat dupa naștere. Proiectul propus vizeaza amplasarea „Baby Boxes” in diverse locații cheie, precum pereții…

- Proiectul de regenerare urbana a zonei Expo Transilvania ajunge pe masa urbaniștilor din Primarie. Proiectul prevede extinderea parcului Aurel Vlaicu, realizarea unui nou parking și amenajarea strazilor adiacente.

- Depuatul liberal Sabin Sarmaș și-a anunțat intenția de a candia impotriva lui Emil Boc pentru a caștiga Primaria Cluj-Napoca. Pentru ca nu are susținerea partidului din care face parte, Sarmaș susține ca va merge in cursa electorala ca independent. Lucrurile nu stau insa așa, potrivit unei analize…