- Senzația momentului din Spania, Lamine Yamal, a fost convocat la primul Campionat European din cariera sa, la varsta de doar 16 ani. Devenit rapid un jucator de baza in echipa Barcelonei, Yamal a fost convocat la naționala de seniori in septembrie anul trecut, reușind chiar sa marcheze la debut, impotriva…

- Lamine Yamal, atacantul de la FC Barcelona, se afla in Germania, pregatindu-se cu nationala Spaniei pentru Euro 2024, dar jucatorul de 16 ani inceara sa termine si anul scolar, pentru a nu-l repeta, potrivit news.ro

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a avut o apariție in documentarul despre jucatoarea Aitana Bonmati, iar cei doi au pus la cale un plan interesant pentru viitorul Barcelonei. Aitana Bonmati (26 de ani) este jucatoarea momentului in fotbalul feminin. Mijlocaș la Barcelona și la naționala…

- Real Madrid - Barcelona, El Clasico incheiat cu victoria madrilenilor, 3-2, a avut oaspeți de gala in lojele de pe „Santiago Bernabeu”. Cum Mastersul din capitala Spaniei va incepe chiar zilele acestea, starurile din tenis și-au facut apariția la duelul-vedeta din La Liga. ...

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, azi, de la 11:00. Raul Rusescu, expertul GSP Live, este prezent in studio și va analiza cele mai importante subiecte ale zilei: calificarile reușite de PSG și Borussia Dortmund in semifinalele Ligii Campionilor. Francezii s-au impus in fața Barcelonei,…

- Zinedine Zidane (51 de ani) este liber de contract din vara anului 2021, atunci cind a parasit-o pe Real Madrid. De altfel, echipa din capitala Spaniei este singura pe care francezul a antrenat-o in cariera sa. Liverpool, Barcelona și Bayern Munchen sint cluburi uriașe ale Europei, care ramin fara antrenor…

- Barcelona și PSG au refuzat sa acorde interviuri televiziunii spaniole Movistar dupa meciul direct din sferturile Champions League, caștigat de catalani cu 3-2. Inaintea meciului dintre PSG și Barcelona, argentinianul German Burgos (54 de ani), fost „secund” al lui Diego Simeone la Atletico Madrid vreme…

- Lamine Yamal, 16 ani, noua stea in ascensiune a fotbalului spaniol, s-a dezvoltat mult in ultimul an, dar Barcelona și federația iberica i-au pregatit un program deosebit de cel al altor jucatori. Nu vor sa-l afecteze cum au facut cu Pedri in 2021, mai ales ca și pe Lamine il așteapta Euro in vara.…