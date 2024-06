Stiri pe aceeasi tema

- China va trimite Australiei doi noi ursi panda uriasi, simboluri ale prieteniei diplomatice a Beijingului, pentru a inlocui perechea de ursi al caror contract de imprumut urmeaza sa expire, a anuntat, duminica, premierul chinez, citat de AFP.

- Ministrul chinez de externe Wang Yi afirma ca 26 de țari susțin planul de pace propus de Beijing și ca atat Ucraina, cat și Rusia au „confirmat in mod separat cea mai mare parte a conținutului” celor 12 principii ale sale. Diplomația ucraineana a raspuns ca țara agresata este indreptațita sa defineasca…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut vineri, la Beijing, o convorbire cu secretarul de stat american, Antony Blinken. In ce priveste relatiile China-SUA, Wang Yi a mentionat ca presedintele Xi Jinping si omologul sau Joe Biden au stabilit in noiembrie 2023 „Viziunea San Francisco”. Ca urmare,…

- Cancelarul Germaniei Olaf Scholz va efectua o vizita oficiala in China in perioada 14-16 aprilie, la invitația premierului Li Qiang din cadrul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze. Despre acest lucru a anunțat vineri Mao Ning, purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe. In…

- Președintele Xi Jinping a anunțat in octombrie 2023, in timpul discursului sau la ceremonia de deschidere a celei de-a treia sesiuni a Forumului pentru cooperare internaționala Belt and Road de la Beijing, ca China intenționeaza sa lanseze „Inițiativa globala pentru guvernanța inteligenței artificiale„.…

- Statele Unite și-a avertizat aliații cu privire la sprijinul sporit al Chinei pentru Rusia, care include furnizarea de informații geospațiale pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a plecat in India. El a cerut Guvernului indian sa revizuiasca relațiile cu Rusia și sa vada potențialul de extindere a relațiilor comerciale și tehnologice cu Ucraina, informeaza Financial Times. „Dupa razboi, Ucraina este probabil sa devina cel mai…

- In materialul de astazi „China la zi” va prezentam traducerea din limba chineza a doua articole publicate recent de Global Times, cu privire la vizita oficiala a lui Wang Yi, cel mai inalt oficial de politica externa al Chinei, in Australia, dupa o perioada de șapte ani.