Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va avea, incepand din anul universitar 2024-2025, un program de licența in Inginerie Medicala, completandu-și astfel programele UBBMed relevante pentru sanatate-medicina din cadrul UBB School of Health (https://ubbmed.ubbcluj.ro/), dupa modele similare…

- Formatia de rock Maneskin, cu care Italia a castigat concursul Eurovision in 2021, a inceput un turneu de festivaluri internationale, in cadrul caruia va fi cap de afis la 15 concerte in America de Sud, Europa si Asia, informeaza luni ANSA, conform Agerpres.

- Calvin Klein prezinta noua colecție Monochromatic Summer și campania care o insoțește, cu actorul Micheal Ward și modelul Vittoria Ceretti. Colecția Monochromatic Summer intruchipeaza minimalismul contemporan specific Calvin Klein printr-o… Articolul Calvin Klein lanseaza colecția Monochromatic Summer…

- Childish Gambino a anunțat date pentru un amplu turneu mondial care il va purta in America de Nord, Marea Britanie, Europa și Australia pe tot parcursul anului 2024 și in 2025. Mai mult decat atat, el a dezvaluit o versiune „finalizata” și reimaginata a albumului sau din 2020, 3.15.20, sub titlul Atavista.…

- Pentru al treisprezecelea an, Palatul Brancovenesc de la Mogoșoaia iși deschide porțile pentru o noua ediție a Mogoșoaia ClasicFest, care se va desfașura și de acesta data sub genericul ”Culturile lumii”. Țari din America de Sud, Asia, Europa și Africa și-au anunțat participarea, iar cu ocazia acestui…

- Statele Unite și-au pierdut statutul de hegemon, iar China se transforma intr-o superputere, a declarat șeful diplomației europene, Josep Borrell, in timpul unui discurs susținut la Universitatea Oxford din Marea Britanie. „Sistemul internațional in care am trait dupa Razboiul Rece a incetat sa mai…

- Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, iși extinde portofoliul și lanseaza Caraiman, o bere cu un gust echilibrat, care invita consumatorii la o pauza binemeritata. Prin sloganul… Articolul Bergenbier S.A. lanseaza Caraiman, cel mai nou brand din segmentul de bere core apare…

- Federatia internationala de fotbal a anuntat ca va lansa o noua serie de meciuri amicale intr-o singura locatie, in timpul ferestrei internationale, denumita FIFA Series, cu un proiect pilot care va incepe luna viitoare in patru tari, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Desi nu vor exista trofee…