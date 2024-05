Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut miercuri, 8 mai, opt percheziții in Marea Britanie si in judetele Mehedinti, Gorj si Prahova, dupa ce mai mulți hoți au intrat anul trecut in locuința unei persoane din Drobeta-Turnu Severin și au furat bani si bunuri in valoare de 140.000 de euro. In caz acest, doi barbați au fost…

- Douazeci de persoane au fost condamnate definitiv de Curtea de Apel Pitesti pentru fapte de coruptie si alte infractiuni in legatura cu vaccinari fictive anti-Covid din pandemie, printre inculpati fiind si un registrator de la un centru de vaccinare din Arges care a fost condamnat la inchisoare cu executare.…

- La data de 11.04.2024, Curtea de Apel Pitesti a respins apelurile ca nefondate, a mentinut sentinta pronuntata de Tribunalul Arges ndash; Sectia Penala si a dispus condamnarea definitiva a 20 de inculpati dintre care unul, registrator la un centru de vaccinare din Arges, la pedeapsa inchisorii cu executare…

- Greva sindicalistilor din Posta Romana este in derulare, luni dimineata, in 30 de judete, au semnat aproximativ 8.000 de persoane si se va desfasura pana la rezolvarea principalei revendicari, cea legata de salarizare, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Lucratorilor Postali…

- Polițiștii și procurorii au reținut opt persoane in urma celor 22 de percheziții domiciliare efectuate, miercuri, 28 februarie, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava si Brasov, pentru prinderea unor romani care au furat din Franta aparatura medicala stomatologica in valoare de 4,5 milioane euro,…

- Siropurile pentru tuse contaminate au fost produse de compania indiana Marion Biotech. Procesul a durat șase luni, relateaza Reuters, preluat de orange.ro. Inculpații au fost gasiți vinovați de evaziune fiscala, vanzare de medicamente neconforme sau contrafacute, abuz de putere, neglijența, fals si…

- Polițiștii rutieri mehedințeni au desfașurat, in perioada 19-25 februarie, acțiunea „Truck&Bus“, care a vizat reeducereea victimelor de pe șosele. A fost vizata și combaterea incalcarii normelor legale privind circulația pe drumurile publice, de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului…