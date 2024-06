Stiri pe aceeasi tema

- Noi stenograme din dosarul CrevediaConform mesajelor interceptate, șefii ii instruiau pe subalterni sa ștearga mesajele de pe WhatsApp care ar fi putut servi drept probe in investigație. Mai mult, din rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului General reiese ca transferurile de carburant dintr-o…

- Noi stenograme au fost facute publice in dosarul deschis ca urmare a exploziilor devastatoare din Crevedia. Aceste noi dovezi au dezvaluit ce faceau cu adevarat șefii stației GPL cu subalternii lor, chiar inainte de audieri.

- In dosarul exploziei de la Crevedia, care a dus la moartea a șase persoane, au aparut primele interceptari. Ionuț Doldurea, unul dintre patronii stației GPL sarite in aer, a cautat pe internet informații despre țarile in care poți sa fii extradat sau boli care te-ar putea scapa de inchisoare.

- Detalii șocante ies la iveala in cazul cadavrului gasit la Oradea intr-o remorca. Reprezentanții Parchetului spun ca ramașițele unei femei au fost ingramadite intr-un geamantan și abandonate in cartierul Oneștilor. In momentul de fața mai mulți suspecți sunt audiați.

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut și abia astazi, dupa multe ore de cautari și sute de oameni care au periat zona, au gasit-o pe Raisa. Copila era moarta, plina de sange și avea urme de violența pe corp. Anchetatorii iau in calcul varianta ca fetița sa fi fost ucisa, iar trei persoane au fost duse…

- Rasturnare de situație in cazul exploziei de la Crevedia! Patronii stației GPL au depus plangere penala impotriva pompierilor, mai exact, impotriva a trei comandanți ai operațiunii de stingere a incendiului uriaș in care zeci de persoane au fost ranite și altele și-au pierdut viața. Ce acuzații le sunt…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL care opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus o plangere penala impotriva pompierilor comandanți ai intervenției. Casa de avocatura care ii reprezinta pe patronii stației GPL de la Crevedia a anuntaț, marți, ca aceștia au…

- Din primele informații, doctorul cu ani intregi de experiența urma sa intre in garda. Acesta a fost gasit cazut in vestiar.Sunt luate in calcul toate pistele, inclusiv cea a unui gest suicidal. Surse medicale susțin ca barbatul ar fi lasat un bilet adio. Potrivit unor surse, medicul in varsta de 59…