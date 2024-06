Stiri pe aceeasi tema

- Orice parinte știe ca primii ani din viața unui copil sunt plini de provocari și necesita adaptabilitate. In aceasta perioada, alegerea unui carucior potrivit poate face diferența in confortul și mobilitatea zilnica a intregii familii. Carucioarele 3 in 1 sunt o opțiune tot mai populara datorita versatilitații…

- Deși piața de mașini second hand a cunoscut turbulențe in ultimii ani, aceasta continua sa creasca. Inflația și creșterea ratelor dobanzilor au atras cumparatorii catre vehiculele second-hand. Disponibilitatea limitata a mașinilor noi este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care piața vehiculelor…

- Racirea vremii din saptamana abia incheiata, dar si precipitatiile nesemnificative cazute, au indemnat legumicultorii producatori de rasaduri mai ales, sa iasa cu ele la vanzare, in speranta ca vor gasi cumparatori pentru roadele muncii lor. The post OFERTA DIN PIAȚA Pretul capsunelor a scazut la 20…

- Cand vine vorba de alegerea unui serviciu de inchiriere auto in Cluj, este esențial sa faci o alegere buna și sa optezi pentru o companie de incredere. Alegerea greșita poate duce la inconveniențe și probleme pe parcursul calatoriei. Pont Rent a Car este compania pe care trebuie sa o ai in vedere ori…

- Noi reguli pentru romanii care vand o mașina sau un imobil. Ce trebuie sa știe acestea? Statul ii obliga sa faca acest lucru. Legile s-au tot schimbat, iar acum, romanii care vand o mașina sau un imobil au obligații stricte. E vorba despre taxe, impozite, dar și accize. Invitat in emisiunea iThink cu…

- A deveni proprietar in Romania este pentru mulți un vis cu șanse reduse de realizare, din cauza creșterii nejustificate a prețurilor apartamentelor și caselor. Aceasta situație a condus la o creștere a numarului de persoane care opteaza pentru inchiriere. Cu toate acestea, și costurile chiriilor au…

- Guvernul a modificat, joi, schema de plafonare-compensare a facturilor la energie, unde a introdus cateva mecanisme pentru piața angro care, potrivit autoritaților, ar urma sa duca la reducerea facturilor. Prețul final din facturi ramane plafonat pana la 31 martie 2025, deși Guvernul și-ar fi dorit…

- • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința…