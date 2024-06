Stiri pe aceeasi tema

- Elena Lasconi, primarul reales din Campulung, și-a anunțat candidatura la șefia USR, dupa ce in prealabil a spus ca vrea sa se asigure ca membrii USR iși doresc ca partidul sa fie reformat din temelii. Intre timp, primarul Timișoarei Dominic Fritz, pe care-l recomandase și Catalin Drula pentru a prelua…

- Primarul reales al Timișoarei și primarița orașului Campulung, și ea realeasa, ar putea fi doi dintre membrii USR care intra in cursa pentru președinția USR, dupa demisia președintelui Catalin Drula.

- UPDATE. Scandal in fața secției din Lazu, Agigea, intre primar și principalul contracandidat. Primarul in funcție, Maricel Cirjaliu, a sunat la 112, iar doua echipaje ale Poliției și unul al Jandarmeriei au venit la fața locului. „La data de 9 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța…

- Un profesor de Limba romana din Buzau face meditații gratuite cu elevi din toata țara. Mai bine de jumatate dintre copiii pe care i-a pregatit au luat medii de peste 9 la examenul de Evaluare Nationala. Lectiile la Limba romana sunt destinate tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in special celor cu care…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a catalogat PSD si PNL ca fiind un clan politic, in discursul sustinut la mitingul Aliantei Dreapta Unita care marcheaza debutul campaniei electorale si care a avut loc la Timisoara, potrivit News.ro. Drula a afirmat ca Partidul National Liberal al Bratienilor nu mai…

- Catalin Drula a acuzat, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca PNL a vrut s-o ia cu forța pe Elena Lasconi, iar pe Ciolacu ca face „vizite” cu intenții ascunse la primarii USR. Intrebat daca ii este teama ca Elena Lasconi va parasi USR-ul pentru un alt partid, in urma tensiunilor dintre ei, Drula…

- Președintele rus Vladimir Putin a pronunțat duminica seara numele fostului dizident Alexei Navalnii pentru prima data in ultimii 11 ani, in timpul discursului in urma procesului electoral in care a fost validat pentru inca șase ani la Kremlin. „In ceea ce il privește pe dl. Navalnii. Da, a decedat.…