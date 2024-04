Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, s-au intalni la terasa, la fostul sediul USL, unde au semnat listele pentru europarlamentare, dupa care au plecat la sediul BEC pentru a le depune. Ciuca și Ciolacu s-au intalnit la terasa, la fostul sediu USL unde au semnat listele pentru europarlamentare,…

- Alianta electorala PSD - PNL va depune, vineri, la Biroul Electoral Central, lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din luna iunie, a anuntat prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan.

- Lista finala a candidatilor PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 este deschisa de social-democratul Mihai Tudose. Pe locurile doi si trei se afla Rares Bogdan (PNL) si Gabriela Firea (PSD).

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, spune ca nu mai sustine un independent in fruntea listei comune PSD-PNL a candidatilor la alegerile europarlamentare. Retragerea de pe lista de candidati a Ramonei Chiriac, propunerea anterioara, este o lecție din care cele doua partide ar trebui…

- PSD și PNL au votat, joi, in ședințe separate listele de candidați pe listele comune la europarlamentare, potrivit surselor G4Media. Lista e deschisa de Ramona Chiriac (fosta șefa a reprezentanței Comisiei Europene), Mihai Tudose (PSD) și Rareș Bogdan (PNL). Pe lista PSD apare un singur nume de la partidul…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au stabilita azi o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, intalnire care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00. Discutia are loc in contextul unei posibile intelegeri…