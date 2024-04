Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, liderii alianței electorale PSD-PNL, au depus, vineri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Inainte sa mearga la sediul BEC, aceștia s-au intalnit in cladirea care in urma cu 10 ani era sediul USL. Primii care au ajuns au…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidaților la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea alianței PSD-PNL. Sefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan de la PNL. Pe aceasta lista comuna de…