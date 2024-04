Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose și Rareș Bogdan, primii care deschid lista comuna PSD-PNL la europarlamentare, au ingropat securea razboiului, chiar in fața sediul BEC, unde au fost depuse listele cu candidații. Rareș Bogdan și Mihai Tudose au ingropat securea razboiului, in fața BEC , in amuzamentul colegilor de partid.…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus vineri lista pentru europarlamentare. Inainte sa mearga la sediul BEC, s-au oprit la noul sediu al alianței, cladirea care in urma cu 10 ani era sediul USL, transmite Digi 24. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasa. Cele doua…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3, despre alegerile europarlamentare, ca ii este incomod sa puna ștampila pe Rareș Bogdan. „La europarlamentare eu am ramas mai nostalgic, ma intereseaza mai mult mandatele pe care le vor obține social-democrații. Ca sa pun eu ștampila pe Rareș…

- Fostul premier și actual europarlamentar Mihai Tudose va deschidee lista comuna PSD-PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European. Pe locul doi este liberalul Rareș Bogdan, iar algoritmul va fi de 6 de la PSD și 4 de la PNL, pana la primele 10 poziții. Europarlamentarul Mihai tudose a declarat, luni…

- Rareș Bogdan sau Mihai Tudose ar putea deschide lista comuna de candidați ai PNL și PSD pentru alegerile europarlamentare din data de 9 iunie 2024. Liderii PNL și PSD se intalnesc in dimineața de luni, 25 martie 2024, pentru a incerca sa finalizeze lista de candidați pentru alegerile europarlamentare.…

- PSD și PNL au votat, joi, in ședințe separate listele de candidați pe listele comune la europarlamentare, potrivit surselor G4Media. Lista e deschisa de Ramona Chiriac (fosta șefa a reprezentanței Comisiei Europene), Mihai Tudose (PSD) și Rareș Bogdan (PNL). Pe lista PSD apare un singur nume de la partidul…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidatilor la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea aliantei PSD PNL, potrivit stiripesurse.ro.Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidaților la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea alianței PSD-PNL. Sefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan de la PNL. Pe aceasta lista comuna de…