Antonia a fost invitata recent la podcastul lui Mihai Bobonete, unde a povestit despre familia ei. Cantareața este o mama foarte implicata in viața copiilor ei și are grija ca aceștia sa aiba reguli stricte.Antonia are trei copii, o fata din casnicia cu Vincenzo Castellano, care locuiește in Italia cu bunicii paterni, și doi baieți, Dominic și Akim, din relația cu Alex Velea. Deși are un program foarte incarcat, artista este mereu atenta la nevoile copiilor ei și incearca sa fie cat mai prezenta in viața lor.Dominic are 9 ani, iar Akim 7 ani, iar intre cei doi frați mai exista și neințelegeri…