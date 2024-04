I-a luat gura pe dinainte. Ariile protejate vor fi confiscate de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante proiecte de energie regenerabila din Romania ar putea fi intarziat, dupa ce Comisia Europeana a inceput o investigație asupra a doua dintre companiile care s-au inscris la licitație. Ambele au legaturi cu China.

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- In prezent, Comisia Europeana mai evalueaza a treia cerere de plata, de 2 miliarde de euro net, depusa de Romania in cadrul PNRR, inca din decembrie 2023, in condițiile in care autoritațile de la București au cerut 2 luni suplimentare pentru perioada de evaluare a acestei cereri, a declarat Veerle Nuyts,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta joi ca PNL sprijina antreprenorii care incep o afacere de la zero iar definirea unei microintreprinderi prin pragul de 500.000 euro al cifrei de afaceri anuale este esentiala pentru a permite unei companii sa creasca. Liderul PNL afirma ca, daca aprobarea celei…

- Ministerul Mediului lanseaza noi seturi de date spațiale ce ofera detalii despre distribuția speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate din Romania, intr-un demers crucial pentru conservarea biodiversitații țarii. Aceasta mișcare este salutata ca un progres semnificativ in eforturile…

- Romania face eforturi importante in ceea ce privește reactoarele de mici dimensiuni, care ar putea-o transforma in lider in domeniul tehnologiilor curate. Pana in prezent, insa, minireactoarele modulare nu au fost testate, scrie Politico, care a facut un reportaj in județul Dambovița. La Doicești, in…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, sambata, ca, dupa adoptarea legii care prevede extinderea ordinului de protectie, toate victimele se vor simti protejate de statul roman. Ea a anuntat ca peste 13.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise in 2023.”Toate victimele din Romania,…