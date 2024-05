Încrederea americanilor în economia SUA, la minimul ultimelor şase luni; aşteptările inflaţioniste cresc Scaderea mai mare decat erau asteptarile a increderii consumatorilor, raportata vineri de Universitatea din Michigan, a avut loc la toate categoriile de varsta, venituri si educatie, precum si afilierea la partide politice. ”Increderea consumatorilor este volatila de la luna la luna si nu a fost un factor important al cheltuielilor consumatorilor in ultimii ani. Rezilienta cheltuielilor de consum depinde de situatia solida a finantelor gospodariilor si de piata fortei de munca robusta. Numai daca aceasta din urma va incepe sa se clatine ne-am astepta la aparitia unor semne mai semnificative de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

