- Ucraina poate folosi avioanele de lupta F-16 trimise de Danemarca in Kiev pentru a lovi ținte militare din Rusia. Aceasta acțiune s-ar incadra „in regulile de razboi” a declarat astazi ministrul de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen.

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavski, a declarat, joi, ca tara sa este de acord ca Ucraina sa foloseasca armele furnizate de ea pentru a ataca teritoriul Rusiei, dupa indemnul in acest sens formulat de secretarul-general al NATO, Jens Stoltenberg. „Republica Ceha nu are nicio problema daca Ucraina…

- Razboi in Ucraina, ziua 825. Armele belgiene care urmeaza sa fie furnizate Ucrainei in cadrul acordului de securitate semnat recent, inclusiv avioanele de lupta F-16, sunt destinate a fi utilizate doar pe teritoriul ucrainean, a declarat premierul belgian

- Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat ca Polonia sustine dreptul Ucrainei de a lansa atacuri asupra instalațiilor militare aflate pe teritoriul Rusiei, scrie RBC, conform Rador Radio Romania.

- Aflat joi, 2 mai in vizita la Kiev, șeful diplomației britanice David Cameron a anunțat intenția Regatului Unit de a reuni, in cursul lunii viitoare, partenerii in vederea colectarii de mai multe fonduri in vederea furnizarii de mai multe arme destinate Ucrainei. El a confirmat un ajutor suplimentar…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a amenințat vineri ca Rusia va raspunde daca Ucraina va lovi teritoriul rus cu arme primite de la Marea Britanie. Reacția vine dupa ce ministrul britanic de Externe, David Cameron, a dat unda verde ucrainenilor sa foloseasca armele…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte Dmitri Medvedev, lanseaza un avertisment extrem de dur pentru soldații NATO, asta in cazul in care unii dintre ei vor sa lupte in Ucraina. Medvedev propune ca luptatorii NATO sa nu mai fie luați prizonieri de razboi, ci executați…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, considera ca dictatorul rus, Vladimir Putin, nu va putea niciodata sa cucereasca Ucraina, iar Kievul nu va cadea in mainile Rusiei - relateaza BBC, mentionand ca oficialul american a facut declaratii in acest sens marti, in timpul unui briefing. Intrebat…