- Administratia Biden a acordat „in mod discret” Ucrainei permisiunea de a lovi in interiorul Rusiei, dar numai in apropierea zonei Harkov, folosind arme furnizate de SUA, au declarat joi, 28 mai, un oficial american si alte doua persoane familiarizate cu acest demers, relateaza publicația Politico, citata…

- Ucraina a cerut, in repetate randuri, aliaților sai sa-i permita sa foloseasca armamentul primit pentru atacuri in interiorul Rusiei si sa renunte astfel la o pozitie oficiala pe care unii dintre ei au mentinut-o pe tot parcursul razboiului, care dureaza de 27 de luni, relateaza Reuters, citata de News.ro.Presedintele…

- Autoritațile ruse trebuie sa iși consolideze drastic „politica de descurajare” și sa efectueze o „explozie nucleara demonstrativa”, pentru a opri implicarea in continuare a Occidentului in razboiul din Ucraina. Asta scrie propagandistul și politologul rus Dmitri Suslov, intr-un articol publicat in revista…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au avertizat ca vor considera China responsabila daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, dupa ce Beijingul si-a reinnoit promisiunile de cooperare cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului de Externe rus Serghei Lavrov.Kurt Campbell, inalt responsabil diplomatic…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Presedintele rus Vladimir Putin este informat „constant” si a fost informat „inca din primele minute” despre atacul sangeros de vineri seara de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, a declarat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov. „Inca de la primele minute ale incidentului de la Crocus…

- Putin va merge in China! Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in luna mai in China pentru discutii cu omologul sau chinez Xi Jinping, in ceea ce ar putea fi prima vizita peste hotare a liderului rus dupa ce a obtinut un nou mandat prezidential la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca este deschis la o incetare a focului in razboiul din Ucraina pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, scrie dpa, preluata de Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat intr-un interviu acordat televiziunii ucrainene ca…