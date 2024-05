Stiri pe aceeasi tema

- Prețul unciei de aur a crescut pana la aproape 2.400 de dolari iar specialiștii estimeaza ca va crește in continuare, putand stabili un nou maxim istoric. Prețul aurului a crescut de la 1.991 de dolari pe 13 februarie 2024 la aproape 2.400 de dolari pe 12 aprilie 2024. Aceasta este una dintre cele mai…

- Prețul aurului a crescut cu aproape 3% in aceasta saptamana, iar la inceputul sesiunii de azi, a atins un record de 2.400,35 de dolari. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova Analiștii precizeaza…

- China cumpara aur. Banca Centrala a Chinei a continuat sa cumpere aur in martie, pentru a 17-a luna consecutiva, continuand un sir de achizitii care au ajutat metalul galben sa atinga o cotatie record, transmite Bloomberg . Potrivit datelor oficiale, la finalul lunii trecute rezervele de aur ale Chinei…

- Banca Centrala a Chinei a continuat sa cumpere aur in martie, pentru a 17-a luna consecutiva, continuand un sir de achizitii care au ajutat metalul galben sa atinga o cotatie record, transmite Bloomberg. Datele oficiale publicate duminica arata ca la finalul lunii trecute rezervele de aur ale Chinei…

- Prețurile futures ale aurului din India au atins luni un maxim istoric, urmand creșterile de pe piețele de peste ocean și comprimand cererea in al doilea mare consumator mondial de metal prețios, au declarat dealerii citați de Reuters. Contractele futures pe piața interna ale aurului au urcat la…

- Pretul aurului a atins marti un nivel record, iar riscurile geopolitice ar putea propulsa in continuare cotatia metalului pretios, transmite Reuters, informeaza News.ro. Piata este sustinuta de cererea fizica puternica din Asia si achizitiile bancilor centrale, precum si de statutul traditional de…

- Gramul de aur s-a scumpit marți cu 6,1312 lei (2%), ajungand la o cotație de 312,9021 lei, de la 306,7709 lei, cat anunțase luni Banca Naționala a Romaniei, inregistrand din nou o valoare record, arata Agerpres.Metalul prețios a mai fost aproape de cele 2 recorduri succesive in ziua de 4 decembrie 2023,…

- Prețul aurului a ajuns la 312,9021 lei pe gram la Banca Naționala a Romaniei (BNR), un nou record absolut. Creșterea vine in contextul in care aurul a depașit la nivel global nivelul de 2.131 de dolari pe uncie, in urma apariției de noi date economice. Aurul este vazut drept un refugiu impotriva inflației.…