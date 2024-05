Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala Salvamont Romania a fost instituita pe 1 august. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa prin care se instituie pe 1 august Ziua Nationala a Salvamont Romania. Potrivit propunerii initiate de un grup de parlamentari PNL si PSD, „Parlamentul,…

- Organizațiile locale ale PSD Turda și PSD Campia Turzii au decazut intr-un mod atat de drastic ca nici macar conducerea de la Cluj nu mai pune preț pe ele. Deși e dura, concluzia se desprinde foarte ușor din analiza listei pentru Consiliul Județean Cluj, unde cu greu putem spune ca un social-democrat…

- Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, in parteneriat cu Comuna Giulești și Asociația “Starurile Viitorului”, va invita sa va alaturați in data de 19 aprilie a.c. – un concert de pricesne la Centrul Cultural Berbești din comuna Giulești.…

- DRUMURILE VA OMOARA! Drumurile va vor consuma o mare parte a zilei, dar veti avea macar satisfactia de a fi putut rezolva o problema importanta. Un prieten bolnav va cere sprijinul. LASATI MANIA LA O PARTE Daca veti reusi sa va manifestati cu prudenta si sa va cenzurati pornirile impulsive, ati putea…

- O asociatie de proprietari din Craiova este total in afara legii. Aceasta „are” un presedinte care si-a dat demisia, nu are cenzor, toti membrii comitetului si-au dat si ei demisia, administratorului i s-a pus in fata decizia de desfacerea contractului de munca si refuza sa plece. Asociatia de proprietari…

- A mai ramas puțin timp pana la alegerile locale și cele europarlamentare din 9 iunie 2024, adica vreo doua luni și jumatate. Partidele politice s-au inmulțit mai ceva decat ciupercile dupa ploaie, iar numarul celor care-și anunța candidatura pentru fotoliile de primar, consilier local și județean, dar…

- Un grup de copii, parinți, dascali de la Asociația „Copiii Ploii”, și mai mulți deputați au organizat, in seara zilei de ieri, un flashmob cu genericul „Un marțișor rar, in dar” in scuarul Parlamentului. Acțiunea a fost organizata in contextul Zilei internaționale a bolilor rare, dar și marcarii a zece…

- “Ma aflu astazi intr-o vizita de lucru in judetul Constanta si incep la Eforie participand la receptia a doua perimetre de plaja, la terminarea lucrarilor. Discutam de o plaja care in anii trecuti nici macar nu a existat. Atat in spatele meu, cat si in fata, marea ajungea aproape pana in dig, iar astazi…