Un dezastru de asociaţie de proprietari. Între preşedintele demisionar şi administrator este un adevărat război O asociatie de proprietari din Craiova este total in afara legii. Aceasta „are” un presedinte care si-a dat demisia, nu are cenzor, toti membrii comitetului si-au dat si ei demisia, administratorului i s-a pus in fata decizia de desfacerea contractului de munca si refuza sa plece. Asociatia de proprietari 20 Brazda lui Novac este un dezastru de asociatie. De luni bune, presedintele si-a dat demisia, cenzorul i-a urmat exemplul si comitetul de asemenea. Singurele care au mai ramas la asociatie sunt administratoarea si femeia de serviciu. Presedintele si cenzorul nu mai semneaza listele de plata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce s-a aflat ca independenta despre care se știa inițial ca va deschide lista comuna PSD-PNL de candidați la alegerile europarlamentare s-a retras, președintele formațiunii liberale a facut declarații de ultima ora cu privire la aceasta lista. Concret, președintele PNL, Nicolae Ciuca, a…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere demisia sefului AEP, Toni Grebla, dupa decizia ICCJ de validare a protocolului de constituire a Aliantei Dreapta Unita. Tomac spune ca, pentru a avea parte de un proces electoral corect si transparent, ADU are de garantii reale, iar ele nu pot fi obtinute decat…

- Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), ii cere Laviniei Șandru sa demisoneze din partid. Fosta jurnalista este președintele Institutului de Studii Social Liberale și coordoneaza activitatea de comunicare a partidului. „PUSL nu are nevoie de toți…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca va demisiona din functie daca va pierde alegerile, iar presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a punctat ca nu demisia din functie primeaza, ci rolul liderilor coalitiei este acela de a mobiliza activul de partid si electoratul. Cei doi copresedinti…

- „Ii voi cere lui Janusz Wojciechowski sa demisioneze”, a declarat Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului polonez Lege și Justiție (PiS). El a adaugat ca il va suna astazi pe comisarul european pentru agricultura (membru PiS) pe aceasta tema. In Polonia - ca și in multe alte țari ale UE in cursul…

- Președintele american, Joe Biden, a avut un moment de confuzie la un eveniment recent de campanie, cand a confundat-o pe fosta cancelara a Germaniei, Angela Merkel, cu fostul cancelar german Helmut Kohl (decedat in 2017). Este a doua gafa similara facuta de Biden in aceasta saptamana dupa ce cu cateva…

- Mare galceava intr-o asociatie de proprietari din Craiova. Unii dintre proprietari ii reproseaza presedintelui ca foloseste banii din fondul de reparatii si penalitati dupa cum vrea el. Locatarii spun ca-i incarca cu penalitati dupa ce a stabilit cel mai mare procent de penalitati permis de lege, adica…

- Proprietarii dintr-o asociatie de proprietari din cartierul craiovean Brazda lui Novac spun ca reprezentantii proprietarilor, dar si angajatii de la asociatie incalca cele mai elementare reguli dupa care functioneaza o asociatie de proprietari. Unii dintre acestia sustin ca asociatia nu are statut,…