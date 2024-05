SUA interzic importurile de la 26 de companii textile chineze, din cauza muncii forţate a uigurilor Companiile sunt cele mai recente intrari in Lista de entitati create in cadrul Legii de prevenire a muncii fortate uigure, care restrictioneaza importul de bunuri legate de ceea ce guvernul american a caracterizat drept un genocid in curs de desfasurare al minoritatilor din regiunea Xinjiang din China. Oficialii americani cred ca autoritatile chineze au infiintat lagare de munca pentru uiguri si alte grupuri minoritare musulmane in regiunea Xinjiang de vest a Chinei. Beijingul neaga orice abuz. Multe dintre companiile de bumbac enumerate au sediul in afara Xinjiang, dar se aprovizioneaza cu bumbac… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

