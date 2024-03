Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat masuri pentru angajarile in instituțiile de stat, inclusiv posibilitatea de a crește numarul de posturi, inclusiv cele de conducere. Angajații, inclusiv cei din companiile cu pierderi, beneficiaza de avantaje salariale precum bonuri de masa, tichete de vacanța sau prime. Decizia Guvernului…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care OMV Petrom SA si RNV Infrastructure SRL intentioneaza sa detina impreuna Electrocentrale Borzesti SRL si companiile detinute de aceasta, respectiv Hoopeks International SRL, Green Labs Advertising SRL, Union Wind SRL, Borzesti Wind SRL si Borzesti…

- Vești bune pentru angajații din Educație dupa ce Guvernul a aprobat, joi, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede creșteri salariale substanțiale pentru angajații din invațamant incepand cu anul 2024. Cresc salariile profesorilor Conform noului plan, salariile cadrelor didactice din invațamantul…

- Salariile directorilor școlilor preuniversitare vor crește grație unui act normativ ce va fi adoptat de catre Guvern. Cabinetul Ciolacu va dezbate și adopta in sedința de joi, 18 ianuarie, un proiect de hotarare de Guvern prin care se stabilesc salariile de baza pentru fiecare funcție de conducere pe…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat ca si-ar dori ca medicii sa fie platiti in functie de performanta si a mentionat ca ar fi normal sa rasplatesti munca pentru ca te demotivezi daca toti angajatii primesc acelasi salariu, potrivit news.ro.Daniel Coriu a fost intrebat,…

- CFR Calatori a inceput sa emita abonamentele saptamanale și lunare exclusiv in format digital. Acestea sunt sub forma unui card de transport sau sub forma de cod QR. Abonamentele in format digital se pot cumpara de la casele de bilete online, din aplicația pentru telefon sau de la automatele de bilete…