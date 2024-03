Stiri pe aceeasi tema

- Biden a pus ochii pe miliardari! In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru…

- Bitcoin a atins un nivel record. Conform Reuters , Bitcoin a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in timp ce rivalul mai mic, Ether, a depașit 3.200 de dolari pentru prima data din 2022. Bitcoin a inregistrat o creștere de peste 10% in doua sesiuni de tranzacționare, ajutat de dezvaluirea…

- Dupa o perioada de seceta a listarilor din ultimii doi ani, analistii se asteapta ca ofertele publice initiale din Statele Unite sa isi revina in 2024, pe baza asteptarilor pentru o aterizare lina a economiei SUA. Dar redresareaa fost inegala pana acum. Amer Sports, care detine o serie de marci de sport…

- O decizie care da fiori Moscovei vine de la Pentagon. Statele Unite iau in calcul sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani. Decizia vine pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Federatiei Ruse. Focoasele nucleare, care sunt de trei ori mai puternice…

- Companiile legate de fostul președinte republican al SUA Donald Trump au primit cel puțin 7,8 milioane de dolari in plați externe din partea a 20 de țari in timpul celor patru ani petrecuți de acesta la Casa Alba, au anunțat joi, 4 ianuarie, parlamentarii democrați dintr-o comisie de ancheta a Congresului…

- China va simplifica cererile de viza pentru turistii din Statele Unite incepand cu 1 ianuarie, reducand numarul de documente necesare, potrivit unui anunt publicat vineri pe site-ul ambasadei chineze la Washington. Anterior, Beijingul a deschis calea pentru ca detinatorii de pasapoarte din Franta, Germania,…

- China și Statele Unite sunt intr-un razboi total in lumea spionajului. De cand și-au pierdut intreaga rețea de agenți infiltrați la Beijing și in celelalte mari orașe din țara, eveniment petrecut cu mai bine de 10 ani in urma, Washingtonul incearca sa refaca „caracatița” din statul comunist controlat…

- Forțele aeriene americane planuiesc sa reactiveze o baza aeriana construita pe o insula din Pacific de unde Statele Unite au lansat atacurile nucleare asupra Japoniei, scrie CNN. Washingtonul cauta sa iși diversifice in acest mod opțiunile militare pe care le are la dispoziție in cazul izbucnirii unui…