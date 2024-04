Stiri pe aceeasi tema

- ”Suntem pregatiti sa actionam daca vedem incalcari semnificative, in special din partea institutiilor financiare”, a spus Yellen intr-un interviu cu Sara Eisen de la CNBC, la Beijing. ”Orice lucru care implica ajutarea armatei Rusiei in razboiul sau brutal impotriva Ucrainei este inacceptabil pentru…

- Washingtonul si a avertizat aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei.Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg, potrivit NEWS.RO.

- Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si echipamente pentru tancuri, potrivit unor persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Sprijinul Chinei include, de asemenea, produse optice, propulsoare care sa fie folosite la rachete si o cooperare…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…