Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen nu iși poate repatria profiturile de miliarde de euro din Rusia și se confrunta cu presiuni din partea BCE sa iși reduca drastic operațiunile. Raiffeisen International, operatorul austriac al celei mai mari banci straine din Rusia, se confrunta cu o situație extrem de dificila. Aproape 4…

- Dupa publicarea raportului, directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat pentru CNBC ca o intelegere pentru achizitionarea furnizorului sau cheie Spirit AeroSystems este mai mult decat probabila in al doilea trimestru. Cei doi producatori au confirmat discutiile, desi preturile raman o provocare…

- Senatul american a aprobat marți, cu o larga majoritate, pachetul de ajutor destinat Ucrainei, punand capat mai multor luni de blocaj in care Kievul s-a confruntat cu lipsa resurselor militare pe front, in timp ce Rusia continua sa avanseze, relateaza The Guardian și agenția Reuters, citata de News.ro.Aprobarea…

- Posesorul unui bilet vandut in Oregon, Statele Unite, a castigat jackpotul Powerball de peste 1,3 miliarde de dolari, al optulea ca valoare din istoria tarii, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres.

- VTB, a doua mare banca din Rusia, a raportat marti un profit net record de 432,2 miliarde ruble (4,68 miliarde dolari) pentru 2023, o revenire semnificativa dupa pierderile de 667,5 miliarde de ruble inregistrate in 2022 ca urmare a sanctiunilor occidentale, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Directorul…

- Reconstrucția economiei Ucrainei dupa invazia Rusiei ar urma sa coste 486 de miliarde de dolari, potrivit unui nou studiu realizat de Banca Mondiala, ONU, Comisia Europeana și guvernul ucrainean. Estimarea publicata joi acopera perioada de la invazia Rusiei din 24 februarie 2022 pana la 31 decembrie…

- Ucraina va avea nevoie de 9 miliarde de dolari pe o perioada de 10 ani pentru ca sectorul sau turistic sa iși revina, a declarat marți agenția culturala a Națiunilor Unite, adaugand ca razboiul de doi ani a costat pana acum țara peste 19,6 miliarde de dolari in venituri din turism, noteaza Reuters.…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…