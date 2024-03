Cristoiu, concluzie-şoc

Cuplul Iohannis – Ciolacu a primit misiunea ca România să provoace Rusia, afirmă gazetarul Ion Cristoiu în Jurnalul său video . Cine are interesul ca România să urmeze Ucrainei?, mai întreabă Cristoiu. Analiza lui Cristoiu VIDEO The post Cristoiu, concluzie-şoc appeared first on Cotidianul RO . [citeste mai departe]