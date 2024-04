Compania de Autostrazi (CNAIR) este fericita beneficiara a unei excepții de la taierea unor cheltuieli in numele austeritații. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aflata in proprietatea Ministerului Transporturilor, vor crește cu 48% in acest an, pana la valoarea de 2.337,56 mii lei, conform unei Hotarari adoptata ieri de catre Guvernul Romaniei . CNAIR este exceptata de la unele prevederi ale Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare…