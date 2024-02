Stiri pe aceeasi tema

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- Copenhaga - Manchester City, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 13 februarie, de la ora 22:00, pe Parken Stadion, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27 […] The post…

- Luna februarie readuce in atenția fanilor fotbalului meciurile din cupele europene. Atenția se indreapta in mod deosebit catre Champions League, competiție care se reia pe 13 februarie, cu partidele din optimile de finala. Marile echipe ale Europei au fost destul de norocoase la tragerea la…

- Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, va rata meciul cu Tottenham Hotspur, din turul al patrulea al Cupei Angliei, dar este aproape de a reveni in activitate, a declarat joi managerul Pep Guardiola.Haaland a ratat ultimele noua meciuri ale lui City in toate competițiile din cauza unei accidentari…

- A aparut reacția conducerii lui U Cluj, dupa ce Ioan Ovidiu Sabau a anunțat ca vrea sa plece de la echipa. Declarația tehnicianului a venit dupa infrangerea in fața marii rivale, CFR Cluj. Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a incheiat cu incredibilul scor de 4-0. Partida a contat pentru etapa cu numarul…

- Astazi a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a optimilor de finala din Champions League. Lazio, formația singurului roman ramas in competiție, Matteo Duțu, va da peste „colosul” Bayern Munchen. Astfel, Manchester City, detinatoarea trofeului, va infrunta echipa daneza FC Copenhaga. Campioana Danemarcei…

- Autoritațile spaniole cerceteaza Tsunami Democratic, o platforma suspectata de terorism, iar Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, ar fi participat la campania TD, „incurajand catalanii sa se revolte impotriva statului". Pep Guardiola, 52 de ani, a cucerit 36 de trofee intr-o cariera de 15 ani,…