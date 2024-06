Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta lui Rafael Nadal la Jocurile Olimpice starneste controverse. Campion olimpic in 2008 la simplu si in 2016 la dublu, Rafael Nadal va juca in turneul olimpic care va avea loc chiar la Roland Garros, acolo unde a cucerit nu mai putin de 15 titluri. Macinat de accidentari, spaniolul a fost eliminat…

- Ana Bogdan a dezvaluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros. Romanca a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de la Paris, dupa infrangerea cu Elina Svitolina. Jucatoarea din Ucraina s-a impus cu 7-5, 6-2. dupa o ora si jumatate de joc, intr-un meci care a fost…

- Cunoscuta in toata lumea și considerata cea mai frumoasa atleta, Alica Schmidt a avut parte de o intamplare pe care o va ține minte toata viața. In varsta de 25 de ani, sportiva s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, iar in urma cu doua luni a luat o decizie despre care […] The post…

- Ca parte a acordului, guvernul francez va achizitiona diviziile de calcul avansate, sisteme critice pentru misiune si produse de securitate cibernetica ale Atos, conform scrisorii de intentie trimise de statul francez in weekend. Oferta s-a bazat pe o evaluare orientativa a intreprinderii intre 700…

- Meciurile Atletico Madrid – Borussia Dortmund și PSG – Barcelona au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A doua seara a sferturilor de finala UEFA Champions League a produs din nou spectacol. Barcelona s-a impus cu 3-2 pe Parc des Princes in meciul tur cu PSG, in timp ce Atletico Madrid a castigat cu…

- Desi starea de sanatate a lui Rafael Nadal este un motiv de ingrijorare dupa anuntul retragerii sale de la Monte-Carlo, Carlos Alcaraz spera in continuare sa faca echipa de dublu cu el la Jocurile Olimpice de la Paris, din aceasta vara, relateaza L'Equipe, citat de news.ro.

- David Popovici precizeaza, sambata, ca decizia de a fi cazat in afara satului olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris a fost luata cu acceptul FRNPM și COSR și ca protecția privata de care va beneficia va fi platita de el, nu din bani publici. „Jocurile Olimpice de la Paris se apropie cu pași repezi…

- Inotatorul roman David Popovici (19 ani), fost campion european si mondial, precum si recordman mondial, a confirmat ca la Jocurile Olimpice de la Paris va fi cazat in afara Satului Olimpic si ca va beneficia de protectie privata.