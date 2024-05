Stiri pe aceeasi tema

- București, 9 mai 2024 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța finalizarea liniei de producție de fertlizanți din SUA. Situata in Watertown,…

- ”Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa si unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta incheierea contractului de distributie a produselor cu unul dintre cei mai importanti distribuitori…

- București, 9 aprilie 2024 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța incheierea contractului de distribuție a produselor cu unul dintre cei…

- ”Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa si unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta demararea unei linii de productie de inputuri si o investitie de 250.000 de euro in una dintre cele…

- București, 19 martie 2024 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța demararea unei linii de producție de inputuri și o investiție de 250…

- BRK Financial Group din Cluj-Napoca a pariat pe Gabriel Resources in dosarul Roșia Montana și a pierdut. BRK Financial Group , firma de brokeraj din Cluj-Napoca care deținea 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa dea caștig de cauza Romaniei…

- ”Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa si unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta finalizarea primei etape a laboratorului de cercetare si multiplicare microorganisme pentru utilizare…

- București, 13 februarie 2023 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța finalizarea primei etape a laboratorului de cercetare și multiplicare…