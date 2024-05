Norofert a finalizat linia de producție de fertilizanți din SUA București, 9 mai 2024 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța finalizarea liniei de producție de fertlizanți din SUA. Situata in Watertown, Dakota de Sud, una dintre cele mai importante zone agricole din SUA, fabrica are o capacitate de producție de 8.000 litri/zi. Activitatea se va concentra pe gama de sanatate a solului și nutriție foliara, similar cu cea din Romania, și vor fi utilizate bacterii produse in laboratorul din Filipeștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

