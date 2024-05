Planeta NBA. Mocasinii și pământul plat In NBA nu va exista vreodata un jucator mai nazdravan decat Kyrie Irving. Parea imposibil sa se mai intample ceva, dupa Dennis Rodman. The Worm. Imbracat in mireasa și casatorit cu el insuși. Mulți au zambit atunci, iar viața a mers mai departe. Cu Kyrie, lumea a incremenit de fiecare data. A platit pentru asta, intr-un fel sau altul. Dar nu s-a oprit.Kyrie Irving a șocat din nou. Nu și-a vopsit parul și nici nu a avut vreo revelație galactica. Va fi finala NBA dupa șapte ani. Și nu oricum. In meciul decisiv din finala Vestului a marcat 36 de puncte zburand intr-o pereche de mocasini maro. Apariția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

