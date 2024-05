Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 29 mai a.c., la ora 08.10, pe drumul județean 110 E, in localitatea Plopiș, polițiștii Postului de Poliție Plopiș au depistat in trafic un tanar de 24 de ani, din localitate, in timp ce conducea un moped neinmatriculat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- In perioada 22-25 mai 2024, la Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie Politehnica București, s-a desfașurat Olimpiada de Securitate Cibernetica, etapa naționala. Județul Salaj a fost reprezentat de un elev, de la Colegiul Național „Silvania” Zalau, insoțit de profesorul Morar Florin.In cadrul…

- Emil Boc a laudat performanța echipei U Cluj din ultimii ani, in special dupa victoria de la Galați, și spera ca „Șepcile Roșii” sa dea tot ce e mai bun pe teren in meciul decisiv cu Universitatea Craiova.

- „Cine imbina utilul cu frumosul, intruneste sufragiile tuturor”, spunea intr-un citat celebru Quintus Horatius (Horatiu in limba romana), un maestru al literaturii latine. Iar daca rezultatul a ceea ce-ti propui este si cel dorit, satisfactia atinge cote maxime. Profesorul Florin Morar, directorul Colegiului…

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a oferit marți, 2 aprilie, la implinirea a 32 de ani de la reinființarea instituției, distincția „Soarele Salajean” unor oameni care fac cinste Țarii Silvaniei. Simbol al artei populare locale, „Soarele Salajean” a fost acordat, in semn de…

- AICitizens, echipa de robotica a Colegiului Național „Al. I. Cuza” a ajuns acasa in timpul nopții trecute acasa, dupa victoria obținuta ieri la Iași, la campionatul național de robotica FIRST Tech Challenge. Performanța este extraordinara – echipa cuzista AICitizens va merge la mijlocul lunii aprilie…

- ESTE OFICIAL! PE 24 MAI LA SALA SPORTURILOR „GHEORGHE TADICI” ZALAU are loc IN PREMIERA prima ediție „FLORIAN FIGHTING CHAMPIONSHIP”, prima promoție de sporturi de contact locala. Totodata, prima gala de BOX PROFESIONIST organizata in SALAJ. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv „Florian…