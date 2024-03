Stiri pe aceeasi tema

- In Rusia a inceput ultima zi a scrutinului prezidential, in care Vladimir Putin vizeaza sa obțina al cincilea mandat de președinte. Și tot azi e ziua in care opoziția da un nou test, chemandu-i pe ruși sa protesteze impotriva regimului de la Kremlin intr-o acțiune denumita „Pranz impotriva lui Putin”.…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…

- Președintele Klaus Iohannis nu se opune planurilor coaliției PSD-PNL de comasare a unor alegeri. „Care cu care se pot comasa va elucida Guvernul și Coaliția de guvernare. Eu nu sunt impotriva unor comasari de alegeri”, a spus șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul comasarilor…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca teritoriile ucrainene aflate in prezent sub ocupație trebuie sa fie pe deplin integrate cu Federația Rusa pana in anul 2030. Putin a anunțat ca, in urmatorii șase ani, regiunile ocupate „trebuie sa ajunga la nivelul intregii Rusii” prin dezvoltarea in anumite…

- Liderul de la Kremlin a caștigat in ultimii șase ani in jur de 700.000 de euro, arata datele oficiale citate de cotidianul Kommersant. Comisia Electorala Centrala a Rusiei a publicat, marți, declarația de avere a lui Vladimir Putin in condițiile in care aceasta este considerata informație de interes…

- Portalul declarațiilor de avere este picat sambata la pranz și este nefuncțional de minute bune. Nu se cunoaște cauza, insa cei care vor sa verifice declarațiile de avere si interese ale celor numiți de Guvernul Ciolacu, in ultimele zile, nu o pot face. Site-al Agenției Naționale de Integritate este…

- Federația Rusa de Fotbal a votat miercuri impotriva parasirii UEFA pentru a se alatura Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), deși a fost exclusa din organismul european din cauza conflictului din Ucraina. ”Am decis ca nu ne vom muta in Asia. Toata lumea a sprijinit decizia in unanimitate. Vom lupta…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…