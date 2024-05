Stiri pe aceeasi tema

- ”In primele trei luni ale acestui an au fost acordate credite ipotecare noi in valoare de aproximativ 1,1 miliarde de euro la nivel national, in crestere cu circa 29% fata de nivelul inregistrat in primele trei luni din 2023”, arata un raport realizat de catre compania de consultanta financiara SVN…

- Creditarea ipotecara a crescut cu aproape 30%, in primele luni ale acestui an. Suma totala a banilor imprumutați de romani pentru achiziția de locuințe a depașit 1 miliard de euro. Totalul creditelor ipotecare noi acordate in primele trei luni ale acestui an a fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro…

- Conform Counterpoint Research, Apple si Samsung impart primele zece pozitii ale topului celor mai populare modele smartphone, cu iPhone luand primele locuri. iPhone 15 Pro Max a fost cel mai vandut smartphone, urmat de alte trei smartphone-uri Apple: iPhone 15, iPhone 15 Pro si iPhone 14. Smartphone-urile…

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…

- Reprezentativa Romaniei, pregatita de tehnicianul Cristian Dulca, evolueaza in Liga C, grupa a 4-a, din preliminariile Campionatului European feminin de fotbal din 2025, alaturi de Bulgaria, Kazakhstan și Armenia. Calificarile au inceput vineri, 5 aprilie, cu jocurile: Armenia – Romania 0-5 și Kazakhstan…

- Piața de capital din Romania și-a continuat trendul ascendent in primul trimestru, dupa un 2023 care poate fi considerat istoric avand in vedere listarea celei mai mari companii din Romania – Hidroelectrica, potrivit unei analize publicate de brokerul de investiții Tradeville. Acțiunile Hidrolelectrica…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in martie 2024 cu -25.26% fața de martie 2023, atingand un volum de 9.156 unitați. Pe primele trei luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 33.228 unitați, in scadere cu -10.11% fata de perioada similara din 2023,…

- ”Am vazut un interes foarte mare pentru persoanele juridice, la fel cum am vazut un interes formidabil din partea autoritatilor publice locale. Ele au reusit sa epuizeze bugetul in doar 16 minute, daca imi amintesc eu bine, ceea ce ne bucura pe de o parte, pe de alta parte, ne face in viitor sa regandim…