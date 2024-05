Piața ipotecară a crescut în primul trimestru din 2024 Piața ipotecara a crescut. Creditele ipotecare noi acordate in primele trei luni din acest an au fost de 1,1 miliarde de euro la nivel național, in creștere cu circa 29% fața de nivelul inregistrat in primele trei luni din 2023, arata un raport, scrie economoca.net . Raportarile realizate de Banca Naționala a Romaniei (BNR) indica un volum de credite ipotecare acordate in Romania in trimestrul intai din acest an de 2,15 miliarde de euro, in creștere cu peste 95% fața de volumul de 1,1 miliarde de euro raportat pentru trimestrul I din 2023, acestea incluzand insa și refinanțarile, conversiile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

