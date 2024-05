La invitația Teatrului de Papusi „Prichindel“ din Alba Iulia, Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova prezinta maine, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești“, ediția a XVII-a, spectacolul „Pupaza din tei“ . Scenariul și regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia Tarașescu – Jianu. „Pupaza din tei“ este o incursiune in lumea personajelor lui Ion Creanga, facilitand astfel accesul copiilor la marea literatura clasica romaneasca. „Spectacolul este unul de prezentare a porturilor, obiceiurilor si povestilor populare romanesti. Momentele de virtuozitate sunt puse in evidenta…