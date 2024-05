Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic e noua campioana a Greciei. Echipa lui Razvan Lucescu va merge in turul doi al preliminariilor UEFA Champions League, acolo unde poate da peste FCSB. Triumful lui Razvan Lucescu in Grecia vine ca o veste proasta pentru FCSB, echipa din Salonic avand șase sa dea peste campioana Romaniei…

- Razvan Lucescu (55 de ani) este la doar 90 de minute distanța de a caștiga al doilea titlu de campion al Greciei cu PAOK Salonic, dupa cel din 2019. PAOK se va deplasa pe terenul lui Aris duminica, in ultima etapa din play-off-ul Superligii elene (a 10-a), și are nevoie de victorie pentru a fi sigura…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a reușit sa puna capat unei serii de cinci meciuri fara victorie și a reaprins lupta pentru titlul de campioana a Greciei, dupa ce s-a impus in fața liderului AEK Atena, scor 3-2.

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Lamia, intr-un meci din play-off-ul campionatului Greciei.Lamia a deschis scorul in minutul 45+4, iar in minutul 90 a ramas in inferioritate numerica, fiind eliminat Amaral.

- Echipa greaca PAOK Salonic, condusa de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 0-2, meciul din mansa secunda a sferturilor Conference League, disputat in compania formatiei belgiene Club Brugge, potrivit news.ro

- Azi are loc returul sferturilor Conference League. Fiorentina – Plzen și Lille – Aston Villa se joaca de la 19:45, in timp ce Fenerbahce – Olympiacos și PAOK – Club Brugge incep la 22:00. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. PAOK Salonic, trupa lui Razvan Lucescu, are o misiune dificila. A pierdut in tur,…

- PAOK, formația pregatita de Razvan Lucescu, și-a exprimat condoleanțele dupa tragedia petrecuta in orașul Alexandroupolis, situat in nord-estul Greciei, aproape de granița cu Turcia. Un baiat in varsta de 15 ani, suporter al formației din Salonic, și-a pierdut viața cazand in gol de pe acoperișul blocului…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (55 de ani), o va infrunta de la ora 19:55 pe Dinamo Zagreb, pe teren propriu, in returul optimilor Conference League # In tur, croații au caștigat cu 2-0 # Alte 7 partide din optimile ECL vor avea loc in aceasta seara. Joia trecuta, la Zagreb, PAOK,…