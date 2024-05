A început etapa de reînscrieri la grădiniţe şi creşe Luni a inceput etapa de reinscrieri la gradinite si crese, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. In aceasta etapa sunt confirmati, in baza unei cereri de reinscriere completate de parinti, copiii care au frecventat gradinita sau cresa in anul scolar curent si pentru care se solicita mentinerea in aceeasi unitate de invatamant si in anul scolar 2024-2025. Reinscrierile se desfasoara intre 20 si 24 mai. Pe 24 mai, dupa finalizarea reinscrierilor, unitatile de invatamant afiseaza locurile libere pentru etapa de inscrieri, care incepe pe 27 mai. Post-ul A inceput etapa de reinscrieri… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

