- Fragmente ale unei rachete rusești doborate au lovit un bloc de apartamente și au incendiat mașini in Svatopetryvske, un sat din regiunea Kiev. Rusia a declanșat marți (23 ianuarie) un atac aerian in masa asupra Ucrainei, au declarat oficialii locali, ucigand cel puțin patru persoane și ranind alte…

- Doua rachete rusești au lovit un hotel din al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, provocand ranirea a 11 persoane, potrivit guvernatorului regiunii, scrie BBC. Fotografiile realizate la fața locului arata hotelul grav avariat. Guvernatorul Oleh Synehubov a declarat ca printre raniți se numara…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Ucraina a revendicat, marti, atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 si care serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in invazia ruseasca a Ucrainei.

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la Marea Neagra dupa ce…

- Rachetele rusești au lovit un spital și o mina din estul Ucrainei, au anunțat oficialii ucraineni. Doua persoane au murit și mai multe au fost ranite, potrivit Reuters. Bombardamentele rusești s-au desfașurat pe parcursul nopții și au vizat regiunile Donețk și Harkov din estul Ucrainei, au declarat…