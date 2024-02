Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti se pregatesc pentru o noua ofensiva in Ucraina la sfarsitul lunii mai sau la vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, citata de News.ro. Acesta a precizat ca 31.000 de soldați ucraineni au murit…

- Armata ucraineana se confrunta cu o criza a forței de lupta, ceea ce inseamna ca oamenii aflați pe front sunt epuizați și au moralul scazut, au marturisit pentru Washington Post militarii aflați in prima linie, dezvaluind o noua situație periculoasa pentru Kiev, dupa aproape doi ani de razboi sangeros…

- Razboiul declanșat de Rusia intra in al treilea an. Pe front lucrurile stagneaza. Iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se confrunta nu doar cu amenințarea militara, ci și cu un adversar intern redutabil – corupția. Pe 9 ianuarie, ministrul apararii al lui Zelenski, Rustem Umerov, a facut publice…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova miercuri seara, 24 ianuarie, ca „se joaca cu viețile prizonierilor ucraineni” și a cerut o ancheta internaționala in cazul avionului militar rusesc prabușit in Belgorod, la bordul caruia Moscova sustine ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni,…

- Ucraina considera ca peste 19.500 de copii au fost rapiti si trimisi ilegal in Rusia in timpul razboiului, a declarat luni Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza dpa. „Rusia a comis crime groaznice in timpul razboiului sau impotriva Ucrainei, insa deportarea…

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- Veștile proaste care au venit in legatura cu ajutoarele promise de SUA și UE, alaturi de problemele contraofensivei militare au produs un impact major asupra discursului președintelui Ucrainei, care a parut dezorientat la ultima intalnire din acest an cu jurnaliștii.Pe 19 decembrie, Volodimir Zelenski…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…