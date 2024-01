Război în Ucraina: pe front și împotriva corupției Razboiul declanșat de Rusia intra in al treilea an. Pe front lucrurile stagneaza. Iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se confrunta nu doar cu amenințarea militara, ci și cu un adversar intern redutabil – corupția. Pe 9 ianuarie, ministrul apararii al lui Zelenski, Rustem Umerov, a facut publice rezultatele unei auditari care evidențiaza corupția legata de achizițiile militare, totalizand suma de 10 miliarde de grivne ($262 milioane), in doar patru luni de cand acesta a preluat funcția. Analiștii Newsweek reamintesc ca scandalurile de corupție au determinat demisia predecesorului sau,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

