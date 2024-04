Proiectul „Eficienta Energetica in case inteligente, cladiri inteligente si retele inteligente” derulat in ultimele 14 luni de Federatia ACUE in parteneriat cu Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice (AECCSC), a actionat pe trei piloni furnizand, prin intermediul unor experti, solutii de crestere a eficientei energetice in locuinte si in cladirile publice, dar si informatii legate de necesitatea dezvoltarii retelelor de distributie a energiei pentru a fi capabile sa integreze eficient energia din surse regenerabile, in folosul comunitatilor. Bilantul acestui proiect,…